Nuit Européenne des Musées Féru des Sciences Le Féru des sciences Jarville-la-Malgrange

Jarville-la-Malgrange

Nuit Européenne des Musées Féru des Sciences

Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de ce grand rendez-vous culturel européen, Le Féru des sciences ouvre ses portes de nuit.

Programme détaillé à venir sur le site internet !Tout public

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Le Féru des sciences 1 avenue général de Gaulle Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 27 70

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English :

For this major European cultural event, Le Féru des sciences opens its doors by night.

Detailed program to come on the website!

L’événement Nuit Européenne des Musées Féru des Sciences Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-04-05 par DESTINATION NANCY