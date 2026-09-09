Féria du Riz La Goyesque d’Arles L’ Amphithéâtre romain Arles

Informations pratiques

Arles

Féria du Riz La Goyesque d’Arles

Samedi 12 septembre 2026 à partir de 17h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Quand la Goyesque touche au sommet.

Les toros de Jandilla, ganadería de référence, seront affrontés par trois toreros aux personnalités affirmées et complémentaires Juan Ortega, Roca Rey et Marco Pérez.



Corrida unique au monde, La Goyesque d’Arles se distingue également par la décoration exceptionnelle des arènes, confiée à un artiste de renom, et par une programmation musicale spécialement créée pour cet événement.



Une Goyesque fidèle à son esprit élégance, émotion et grande tauromachie, dans l’écrin unique des arènes d’Arles. .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 891 70 03 70 contact@arenes-arles.com

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English :

When the Goyesque reaches its peak.

L’événement Féria du Riz La Goyesque d’Arles Arles a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme d’Arles