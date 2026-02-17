FERIA LAPTOISE Lapte

FERIA LAPTOISE Lapte samedi 21 mars 2026.

FERIA LAPTOISE

Au Gymnase Lapte Haute-Loire

Date :
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21 01:00:00
Début : 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21 01:00:00

Date(s) :
2026-03-21

Venez voir la fête en rose au gymnase de Lapte. N’oubliez pas de vous habiller en blanc et rose !
Au Gymnase Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   audacieusedelapte@outlook.fr

English :

Come and see the party in pink at the Lapte gymnasium. Don’t forget to dress in white and pink!

L’événement FERIA LAPTOISE Lapte a été mis à jour le 2026-02-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire