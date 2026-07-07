Féria made in Mauges La Feria fait son cinéma Hippodrome de la Prée Beaupréau-en-Mauges
jeudi 27 août 2026 · Hippodrome de la Prée · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
Féria made in Mauges La Feria fait son cinéma
Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27 21:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Venez passer une soirée cinéma sous les étoiles !
Dès le lendemain de LA FÉRIA RUN COLORS, on vous donne à nouveau rendez-vous sur La Prée pour LA FÉRIA FAIT SON CINÉMA !
Autre univers et autre ambiance, mais toujours ce même cadre champêtre et bucolique pour une soirée ciné sous les étoiles !
L’écran de taille XXL sera installé juste derrière les tribunes pour offrir encore davantage de confort aux spectateurs.
On emmène son plaid, sa bonne humeur et on se laisse charmer au milieu de La Prée par NOS JOURS HEUREUX… une comédie 100 % good vibes qui fait du bien au cœur.
C’est quand ? Le jeudi soir 27 août à partir de 19 h
C’est où ? Hippodrome de La Prée Beaupréau
– ENTRÉE GRATUITE – .
Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 28 67 74 secretariat@hippodrome-beaupreau.fr
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English :
Come and enjoy an evening of cinema under the stars!
L’événement Féria made in Mauges La Feria fait son cinéma Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-07-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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