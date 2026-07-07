Féria made in Mauges La Feria ouvre le bal Hippodrome de la Prée Beaupréau-en-Mauges
vendredi 28 août 2026 · Hippodrome de la Prée · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
Féria made in Mauges La Feria ouvre le bal
Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Venez profiter d’une soirée à la programmation riche !
Soyez les premiers à réserver votre place pour LA soirée de l’été !
La FÉRIA SUMMER PARTY revient cette année pour une nouvelle édition encore plus déjantée !
Ambiance surchauffée, du bon son, surprises à gogo… L’Hippodrome de La Prée se transforme en dancefloor géant à ciel ouvert !
Le samedi 28 août 2026
Beaupréau
De 21h30 à 2h00
7 € l’entrée (âge minimum 15 ans nés en 2010 ou avant carte d’identité demandée sur place)
Réservation via HelloAsso .
Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 28 67 74 secretariat@hippodrome-beaupreau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy an evening of rich programming!
L’événement Féria made in Mauges La Feria ouvre le bal Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-07-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges
À voir aussi à Beaupreau En Mauges (Maine-et-Loire)
- Guinguette du parc Groupe Les petits gouailleurs Twinning Platz du Parc Beaupréau-en-Mauges 2 août 2026
- Guinguette du parc Concert La Custer Family Twinning Platz du Parc Beaupréau-en-Mauges 9 août 2026
- Contes et lectures pour les adultes avec Lirenrêve Contes Celtes Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 11 août 2026
- Guinguette du parc Concert La Marmite à Roselyne et Loire Valley Calypso Twinning Platz du Parc Beaupréau-en-Mauges 16 août 2026
- Balade photographique Spéciale mises en scène photographiques dans le parc de Beaupréau, avec Sylvie de EMBALLADES PHOTO Parking av. du Grain d’Or face au parc Beaupréau-en-Mauges 18 août 2026