Féria made in Mauges La Feria ouvre le bal Hippodrome de la Prée Beaupréau-en-Mauges

vendredi 28 août 2026 · Hippodrome de la Prée · Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

Féria made in Mauges La Feria ouvre le bal

Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Venez profiter d’une soirée à la programmation riche !

Soyez les premiers à réserver votre place pour LA soirée de l’été !

La FÉRIA SUMMER PARTY revient cette année pour une nouvelle édition encore plus déjantée !

Ambiance surchauffée, du bon son, surprises à gogo… L’Hippodrome de La Prée se transforme en dancefloor géant à ciel ouvert !

Le samedi 28 août 2026

Beaupréau

De 21h30 à 2h00

7 € l’entrée (âge minimum 15 ans nés en 2010 ou avant carte d’identité demandée sur place)

Réservation via HelloAsso .

Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 28 67 74 secretariat@hippodrome-beaupreau.fr

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English :

Come and enjoy an evening of rich programming!

L’événement Féria made in Mauges La Feria ouvre le bal Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-07-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges