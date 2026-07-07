Féria made in Mauges La Foire de la Petite Angevine Hippodrome de la Prée Beaupréau-en-Mauges

samedi 29 août 2026 · Hippodrome de la Prée · Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

Féria made in Mauges La Foire de la Petite Angevine

Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Plongez dans l’ambiance de la Foire !

Samedi et dimanche

Foire commerciale et agricole, marché de créateurs et producteurs locaux, animations conviviales pour toutes les générations, bars, restauration et grande tablée

Spectacles et concerts, vide-greniers, fête foraine

Feu d’artifice le dimanche soir à partir de 21h30

Et de nombreuses autres nouveautés chasse aux trésors, foot golf, tyrolienne, place des jeux… .

Hippodrome de la Prée Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 28 67 74 secretariat@hippodrome-beaupreau.fr

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English :

Immerse yourself in the atmosphere of the Fair!

L’événement Féria made in Mauges La Foire de la Petite Angevine Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-07-22 par Pôle Tourisme ôsezMauges