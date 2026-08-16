Informations pratiques

Castelnau-Magnoac

Ferme de Laffitte

CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 06:15:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

9h Accueil à la Ferme de Lafitte, café, petits gâteaux, et dégustation de produits du terroir

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10h Visite chez un producteur au choix {Ferme Roques, chai d’Armagnac, Cave des vins de Buzet).

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12h Repas spectacle et dansant à la salle de Vianne.

Menu apéritif et saucisson, velouté de châtaignes, salade gourmande, civet de canard au vin de Buzet et pruneaux d’Agen avec ses légumes, salade et fromage de pays, dessert, café et vin compris.

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CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac 65230 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 35 51 78 transportsdossat65@gmail.com

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English :

9 a.m. Welcome at the Ferme de Lafitte, coffee, petits gâteaux, and a tasting of local products

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10 a.m. Visit to a producer of your choice (Ferme Roques, Armagnac cellar, Cave des vins de Buzet).

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12:00 p.m. Lunch with entertainment and dancing at the Salle de Vianne.

Menu: aperitif and sausage, chestnut velouté, gourmet salad, duck stew with Buzet wine and Agen prunes served with vegetables, salad and local cheese, dessert; coffee and wine included.

L’événement Ferme de Laffitte Castelnau-Magnoac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65