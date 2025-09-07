Informations pratiques

Saint-Branchs

Ferme ouverte La Ferme de Ré

21 Lieu-dit Ré Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Ferme Ouverte !

Rendez-vous le dimanche 6 septembre, de 10h à 18h, à La Ferme de Ré 21 LD Ré à Saint-Branchs !

Venez passer une journée en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Marché de producteurs

️ Restauration sur place

Mini-ferme…

Ferme Ouverte !

Rendez-vous le dimanche 6 septembre, de 10h à 18h, à La Ferme de Ré 21 LD Ré à Saint-Branchs !

Venez passer une journée en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme

Marché de producteurs

️ Restauration sur place

Mini-ferme

Tracteurs à pédales

Piscine de paille

Animations pour les enfants

Une belle journée de découvertes, de gourmandise et de bonne humeur vous attend !

La Ferme de Ré –21 LD Ré Saint-Branchs

Nous avons hâte de vous accueillir ! .

21 Lieu-dit Ré Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 95 37 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday, September 7, 2025 from 10am to 6pm

Open farm.

Farmers’ market

– on-site catering

– entertainment

– mini farm

– pedal tractors

L’événement Ferme ouverte La Ferme de Ré Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-08-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme