Ferme ouverte La Ferme de Ré Saint-Branchs
dimanche 6 septembre 2026 · Saint-Branchs
Informations pratiques
Saint-Branchs
Ferme ouverte La Ferme de Ré
21 Lieu-dit Ré Saint-Branchs Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Ferme Ouverte !
Rendez-vous le dimanche 6 septembre, de 10h à 18h, à La Ferme de Ré 21 LD Ré à Saint-Branchs !
Venez passer une journée en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Marché de producteurs
️ Restauration sur place
Mini-ferme…
Ferme Ouverte !
Rendez-vous le dimanche 6 septembre, de 10h à 18h, à La Ferme de Ré 21 LD Ré à Saint-Branchs !
Venez passer une journée en famille ou entre amis dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Au programme
Marché de producteurs
️ Restauration sur place
Mini-ferme
Tracteurs à pédales
Piscine de paille
Animations pour les enfants
Une belle journée de découvertes, de gourmandise et de bonne humeur vous attend !
La Ferme de Ré –21 LD Ré Saint-Branchs
Nous avons hâte de vous accueillir ! .
21 Lieu-dit Ré Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 08 95 37 22
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English :
Sunday, September 7, 2025 from 10am to 6pm
Open farm.
Farmers’ market
– on-site catering
– entertainment
– mini farm
– pedal tractors
L’événement Ferme ouverte La Ferme de Ré Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-08-20 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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