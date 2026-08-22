Informations pratiques

Saint-Branchs

Ouverture de saison des Wagons

Avenue de la Foire Saint-Branchs Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture de saison de la salle de spectacle des Wagons –

exposition d’objets insolites repas tiré du sac en musique présentation de la saison 2026-2027 spectacle gratuit Claire Lise et La Ronde

Ouverture de saison de la salle de spectacle des Wagons –

exposition d’objets insolites repas tiré du sac en musique présentation de la saison 2026-2027 spectacle gratuit Claire Lise et La Ronde .

Avenue de la Foire Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 57 69 34 patrice.beyrand@free.fr

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English :

Season Opener at Les Wagons Theater—

exhibition of unusual objects—potluck dinner with live music—presentation of the 2026–2027 season—free performance by Claire Lise and La Ronde

L’événement Ouverture de saison des Wagons Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme