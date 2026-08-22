Ouverture de saison des Wagons Saint-Branchs
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Branchs
Informations pratiques
Saint-Branchs
Ouverture de saison des Wagons
Avenue de la Foire Saint-Branchs Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture de saison de la salle de spectacle des Wagons –
exposition d’objets insolites repas tiré du sac en musique présentation de la saison 2026-2027 spectacle gratuit Claire Lise et La Ronde
Ouverture de saison de la salle de spectacle des Wagons –
exposition d’objets insolites repas tiré du sac en musique présentation de la saison 2026-2027 spectacle gratuit Claire Lise et La Ronde .
Avenue de la Foire Saint-Branchs 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 57 69 34 patrice.beyrand@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Season Opener at Les Wagons Theater—
exhibition of unusual objects—potluck dinner with live music—presentation of the 2026–2027 season—free performance by Claire Lise and La Ronde
L’événement Ouverture de saison des Wagons Saint-Branchs a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Saint-Branchs (Indre-et-Loire)
- Foire aux melons Saint-Branchs 29 août 2026
- Ferme ouverte La Ferme de Ré Saint-Branchs 6 septembre 2026