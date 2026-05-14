FERMES EN FÊTE 2026 Toulouse
FERMES EN FÊTE 2026 Toulouse samedi 6 juin 2026.
Toulouse
FERMES EN FÊTE 2026
HAUTE-GARONNE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Et si vous partiez à la découverte des fermes de Haute-Garonne
Il y en aura pour tous les goûts élevage de vaches, chèvres, cochons, truites, chevaux, vergers, maraichage, spiruline, miels, restauration, marchés fermiers, paniers pique-nique, soirées musicales, hébergements à la ferme et bien plus encore ! Évadez-vous et prenez un bol d’air dans notre chère campagne Haut-Garonnaise ! .
HAUTE-GARONNE Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie tourisme@haute-garonne.chambagri.fr
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English :
Discover the farms of Haute-Garonne
L’événement FERMES EN FÊTE 2026 Toulouse a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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