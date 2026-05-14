Toulouse

FERMES EN FÊTE 2026

HAUTE-GARONNE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Et si vous partiez à la découverte des fermes de Haute-Garonne

Il y en aura pour tous les goûts élevage de vaches, chèvres, cochons, truites, chevaux, vergers, maraichage, spiruline, miels, restauration, marchés fermiers, paniers pique-nique, soirées musicales, hébergements à la ferme et bien plus encore ! Évadez-vous et prenez un bol d’air dans notre chère campagne Haut-Garonnaise ! .

HAUTE-GARONNE Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie tourisme@haute-garonne.chambagri.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the farms of Haute-Garonne

L’événement FERMES EN FÊTE 2026 Toulouse a été mis à jour le 2026-05-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE