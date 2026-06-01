FERMES EN FÊTE À LA FERME HUILE DES ORGUES Estagel
FERMES EN FÊTE À LA FERME HUILE DES ORGUES Estagel samedi 6 juin 2026.
Estagel
FERMES EN FÊTE À LA FERME HUILE DES ORGUES
MAS FABRE Estagel Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Le week-end des Fermes en Fête du réseau Bienvenue à la Ferme est de retour ! Le samedi 6 juin, venez vivre des moments inoubliables lors des portes ouvertes de la ferme Huile des Orgues à Ille-sur-Têt !
.
MAS FABRE Estagel 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 95 38 26 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Bienvenue à la Ferme network’s Fermes en Fête weekend is back! On Saturday June 6, come and experience unforgettable moments at the Huile des Orgues farm open house in Ille-sur-Têt!
L’événement FERMES EN FÊTE À LA FERME HUILE DES ORGUES Estagel a été mis à jour le 2026-06-01 par BIENVENUE A LA FERME