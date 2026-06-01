Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FERMES EN FÊTE A LA PEDRE RODONE Estagel

FERMES EN FÊTE A LA PEDRE RODONE Estagel

FERMES EN FÊTE A LA PEDRE RODONE Estagel samedi 6 juin 2026.

Adresse : MAS DE LA PEDRE REDONE

Ville : 66600 Estagel

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Estagel

FERMES EN FÊTE A LA PEDRE RODONE

MAS DE LA PEDRE REDONE Estagel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Le week-end des Fermes en Fête du réseau Bienvenue à la Ferme est de retour ! Le 6 et 7 juin, venez vivre des moments inoubliables lors des portes ouvertes de la ferme La Pedre Rodone à Salses-le-Château !
  .

MAS DE LA PEDRE REDONE Estagel 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 30 58 52 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bienvenue à la Ferme network’s Fermes en Fête weekend is back! On June 6 and 7, come and experience unforgettable moments at the open house at La Pedre Rodone farm in Salses-le-Château!

L’événement FERMES EN FÊTE A LA PEDRE RODONE Estagel a été mis à jour le 2026-06-01 par BIENVENUE A LA FERME

À voir aussi à Estagel (Pyrénées-Orientales)