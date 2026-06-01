FERMES EN FÊTE A LA PEDRE RODONE Estagel
FERMES EN FÊTE A LA PEDRE RODONE Estagel samedi 6 juin 2026.
Estagel
FERMES EN FÊTE A LA PEDRE RODONE
MAS DE LA PEDRE REDONE Estagel Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le week-end des Fermes en Fête du réseau Bienvenue à la Ferme est de retour ! Le 6 et 7 juin, venez vivre des moments inoubliables lors des portes ouvertes de la ferme La Pedre Rodone à Salses-le-Château !
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MAS DE LA PEDRE REDONE Estagel 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 30 58 52 43
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English :
The Bienvenue à la Ferme network’s Fermes en Fête weekend is back! On June 6 and 7, come and experience unforgettable moments at the open house at La Pedre Rodone farm in Salses-le-Château!
L’événement FERMES EN FÊTE A LA PEDRE RODONE Estagel a été mis à jour le 2026-06-01 par BIENVENUE A LA FERME
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