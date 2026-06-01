FERMES EN FÊTE A LA SPIRULINE DU ROUSSILLON Llupia
FERMES EN FÊTE A LA SPIRULINE DU ROUSSILLON Llupia samedi 6 juin 2026.
Llupia
FERMES EN FÊTE A LA SPIRULINE DU ROUSSILLON
Lieu dit: La Vigne Del Rey Llupia Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Venez visiter notre ferme et déguster nos produits.
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Lieu dit: La Vigne Del Rey Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 79 25 67 73 spirulineduroussillon@gmail.com
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English :
Come and visit our farm and taste our products.
L’événement FERMES EN FÊTE A LA SPIRULINE DU ROUSSILLON Llupia a été mis à jour le 2026-06-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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