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FERMES EN FÊTE A LA SPIRULINE DU ROUSSILLON Llupia

FERMES EN FÊTE A LA SPIRULINE DU ROUSSILLON Llupia

FERMES EN FÊTE A LA SPIRULINE DU ROUSSILLON Llupia samedi 6 juin 2026.

Adresse : Lieu dit: La Vigne Del Rey

Ville : 66300 Llupia

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Llupia

FERMES EN FÊTE A LA SPIRULINE DU ROUSSILLON

Lieu dit: La Vigne Del Rey Llupia Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Venez visiter notre ferme et déguster nos produits.
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Lieu dit: La Vigne Del Rey Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 79 25 67 73  spirulineduroussillon@gmail.com

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English :

Come and visit our farm and taste our products.

L’événement FERMES EN FÊTE A LA SPIRULINE DU ROUSSILLON Llupia a été mis à jour le 2026-06-01 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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