Llupia

SHOW 80 HOLD UP

Rue Jules Ferry Llupia Pyrénées-Orientales

Tarif : 20 – 20 – 20

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Repas salle Amade (apéritif, entrée, confit de canard grillé et un accompagnement, dessert et vin) 20€ et spectacle musical Show 80 Hold up…

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Rue Jules Ferry Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 50 59

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English :

Salle Amade meal (aperitif, starter, grilled duck confit and side dish, dessert and wine) 20? and musical show Show 80 Hold up…

L’événement SHOW 80 HOLD UP Llupia a été mis à jour le 2026-05-27 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME