SHOW 80 HOLD UP Llupia
SHOW 80 HOLD UP Llupia vendredi 3 juillet 2026.
Llupia
SHOW 80 HOLD UP
Rue Jules Ferry Llupia Pyrénées-Orientales
Tarif : 20 – 20 – 20
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Repas salle Amade (apéritif, entrée, confit de canard grillé et un accompagnement, dessert et vin) 20€ et spectacle musical Show 80 Hold up…
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Rue Jules Ferry Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 50 59
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English :
Salle Amade meal (aperitif, starter, grilled duck confit and side dish, dessert and wine) 20? and musical show Show 80 Hold up…
L’événement SHOW 80 HOLD UP Llupia a été mis à jour le 2026-05-27 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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