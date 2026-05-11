Fermes en fête GAEC du Cilh A la ferme Asque

Asque

Fermes en fête GAEC du Cilh

A la ferme 5 chemin de la Serre Asque Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Dans le cadre du week-end Fermes en fête , le GAEC du Cilh vous propose une visite guidée et commentée de la ferme avec possibilité de vente directe. La famille Labat propose de la viande fraîche de veau, bœuf et porc, ainsi que des conserves, salaisons et plats cuisinés.

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A la ferme 5 chemin de la Serre Asque 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 92 02 27 loic-labat@laposte.net

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English :

As part of the Fermes en fête weekend, the GAEC du Cilh is offering a guided tour of the farm, with commentary and the possibility of direct sales. The Labat family offers fresh veal, beef and pork, as well as preserves, cured meats and ready-made meals.

L’événement Fermes en fête GAEC du Cilh Asque a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65