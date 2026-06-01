Fermes en Fête – Huiles des Orgues, Huiles des Orgues, Mas Fabre 50 route de Perpignan, Ille-sur-Têt
Fermes en Fête – Huiles des Orgues, Huiles des Orgues, Mas Fabre 50 route de Perpignan, Ille-sur-Têt samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Huiles des Orgues Samedi 6 juin, 11h00, 15h00, 17h00 Huiles des Orgues, Mas Fabre 50 route de Perpignan Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T17:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Profitez d’une agréable balade commentée de la ferme et
du moulin (1h à pied), suivi d’une dégustation de nos
huiles d’olive et de nos tartinables.
Marie-Neige et Philippe vous font profiter d’une visite
exceptionnelle pour vous expliquer les secrets de la
production des variétés d’olives anciennes du Roussillon
cultivées selon les méthodes traditionnelles.
Ils proposent à l’année des dégusations commentées, des
ateliers de cuisine et des dîners éphémères.
Huiles des Orgues, Mas Fabre 50 route de Perpignan 66130 Ille-Sur-Tet Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie
Visite guidée ferme & moulin (sur réservation)
DR
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