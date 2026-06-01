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Fermes en Fête – La Ferme des Orgues, La Ferme des Orgues, Ille-sur-Têt

Fermes en Fête – La Ferme des Orgues, La Ferme des Orgues, Ille-sur-Têt

Fermes en Fête – La Ferme des Orgues, La Ferme des Orgues, Ille-sur-Têt samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Ferme des Orgues

Adresse : chemin de regleille 66130 Ille-Sur-Tet

Ville : 66130 Ille-sur-Têt

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Fermes en Fête – La Ferme des Orgues Samedi 6 juin, 12h00 La Ferme des Orgues Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T12:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

La Ferme des Orgues chemin de regleille 66130 Ille-Sur-Tet Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie
Assiette fermière

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