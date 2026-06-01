Fermes en Fête – La Ferme des Orgues, La Ferme des Orgues, Ille-sur-Têt
Fermes en Fête – La Ferme des Orgues, La Ferme des Orgues, Ille-sur-Têt samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – La Ferme des Orgues Samedi 6 juin, 18h00 La Ferme des Orgues Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00
La Ferme des Orgues chemin de regleille 66130 Ille-Sur-Tet Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie
Apéritif vigneron local
DR
À voir aussi à Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales)
- Fermes en Fête – La Ferme des Orgues, La Ferme des Orgues, Ille-sur-Têt 6 juin 2026
- Fermes en Fête – Huiles des Orgues, Huiles des Orgues, Mas Fabre 50 route de Perpignan, Ille-sur-Têt 6 juin 2026
- Fermes en Fête – La Ferme des Orgues, La Ferme des Orgues, Ille-sur-Têt 6 juin 2026
- Fermes en Fête – La Ferme des Orgues, La Ferme des Orgues, Ille-sur-Têt 6 juin 2026
- Fermes en Fête – La Ferme des Orgues, La Ferme des Orgues, Ille-sur-Têt 6 juin 2026