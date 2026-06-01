Fermes en Fête – La Ferme des Orgues, La Ferme des Orgues, Ille-sur-Têt

Fermes en Fête – La Ferme des Orgues Samedi 6 juin, 10h00 La Ferme des Orgues Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Iskra vous accueille dans sa ferme, ouverte en 2025,

située à côté des Orgues d’Ille-sur-Têt. Vous pouvez y

découvrir les plantations conduites en agriculture

biologique entre maraîchage & arboriculture, ainsi que les

poules pondeuses.

En saison estivale, elle propose une restauration

conviviale mettant à l’honneur les produits de la ferme.

La Ferme des Orgues chemin de regleille 66130 Ille-Sur-Tet Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie

Visite libre ludique avec un circuit pédagogique pour découvrir les plantations et l’espace des poules pondeuses.

DR