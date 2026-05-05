Fermes en Fête – Kstor plants, Kstor plants, Milhars

Fermes en Fête – Kstor plants Samedi 6 juin, 10h00 Kstor plants Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

De 10h à 18h : visites guidées de la pépinière et conseils

ersonnalisés de plantations pour vos aménagements de jardin. Au

programme : animation “musique des plantes”, ateliers bombes à graines

et parcours découverte dans la pépinière. Verre de l’amitié offert à 12h30.

Buvette, restauration le midi : réservation conseillée.

Kstor plants 181 chemin des Jardins 81170 Milhars Milhars 81170 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « accueil@kstor-plants.fr »}]

De 10h à 18h : visites guidées de la pépinière et conseils personnalisés de plantations pour vos aménagements de jardin

DR