Fermes en Fête – Kstor plants, Kstor plants, Milhars
Fermes en Fête – Kstor plants, Kstor plants, Milhars samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – Kstor plants Samedi 6 juin, 10h00 Kstor plants Tarn
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
De 10h à 18h : visites guidées de la pépinière et conseils
ersonnalisés de plantations pour vos aménagements de jardin. Au
programme : animation “musique des plantes”, ateliers bombes à graines
et parcours découverte dans la pépinière. Verre de l’amitié offert à 12h30.
Buvette, restauration le midi : réservation conseillée.
Kstor plants 181 chemin des Jardins 81170 Milhars Milhars 81170 Tarn Occitanie [{« type »: « email », « value »: « accueil@kstor-plants.fr »}]
De 10h à 18h : visites guidées de la pépinière et conseils personnalisés de plantations pour vos aménagements de jardin
DR