Visite pour les scolaires : découverte pédagogique, Le verger des poules, Milhars

Visite pour les scolaires : découverte pédagogique Vendredi 5 juin, 08h00 Le verger des poules Tarn

Gratuité sans condition, limité à 2 classes par demi-journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Visite découverte de la diversité variétale des fruits, des roses et des races de poules, pour un véritable éveil des sens.

Les notions en lien avec les programmes scolaires (culture, élevage, de la fleur au fruit, agroécologie…) peuvent être développées en fonction du public cible, à la demande des enseignants.

Le verger des poules 615 route de lexos, 81170 Milhars Milhars 81170 Tarn Occitanie 0636934666 [{« type »: « email », « value »: « deplagne.alexandre@orange.fr »}, {« owner »: {« uid »: 343114, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-03T08:46:44.419Z », « data »: [{« eventDuration »: « 60 », « bookingContact »: « deplagne.alexandre@orange.fr », « response »: {« passId »: 404707299, « isPending »: false, « addressId »: 593417}, « venueId »: 152003, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-03T08:46:43.742Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2216032, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-03T08:46:44.132Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 452312207, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 35, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1780639200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-03T08:46:44.418Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/404707299 »}] Ancienne ferme typique du Tarn, dont le jardin de près de 2 hectares est progressivement aménagé en verger, accueillant de nombreuses races de poules ainsi que des oies et des moutons, le tout étant sous la surveillance d’un vieux chêne remarquable des paysages Tarnais. Parking à proximité

Visite découverte de la diversité variétale des fruits, des roses et des races de poules, pour un véritable éveil des sens.

©rabiermélissa