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Visite guidée du verger et de ses races de poules, Le verger des poules, Milhars

Visite guidée du verger et de ses races de poules, Le verger des poules, Milhars

Visite guidée du verger et de ses races de poules, Le verger des poules, Milhars samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le verger des poules

Adresse : 615 route de lexos, 81170 Milhars

Ville : 81170 Milhars

Département : Tarn

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Libre participation financière, tenue adaptée à la météo, basket

Visite guidée du verger et de ses races de poules 6 et 7 juin Le verger des poules Tarn

Libre participation financière, tenue adaptée à la météo, basket

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous vous accueillerons dans une ancienne ferme typique du Tarn, dont le jardin de près de 2 hectares est progressivement aménagé en verger.
Nous vous ferons visiter ce verger et vous présenterons les nombreuses races de poules, ainsi que des oies et des moutons, le tout sous la surveillance d’un vieux chêne remarquable des paysages tarnais.

Le verger des poules 615 route de lexos, 81170 Milhars Milhars 81170 Tarn Occitanie 0636934666 Ancienne ferme typique du Tarn, dont le jardin de près de 2 hectares est progressivement aménagé en verger, accueillant de nombreuses races de poules ainsi que des oies et des moutons, le tout étant sous la surveillance d’un vieux chêne remarquable des paysages Tarnais. Parking à proximité
Nous vous accueillerons dans une ancienne ferme typique du Tarn, dont le jardin de près de 2 hectares est progressivement aménagé en verger.

©rabiermelissa