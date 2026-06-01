Fermes en Fête – La Ferme Du Ramier, La Ferme Du Ramier, Montauban
Fermes en Fête – La Ferme Du Ramier, La Ferme Du Ramier, Montauban samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – La Ferme Du Ramier Samedi 6 juin, 10h00 La Ferme Du Ramier Tarn-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
La Ferme Du Ramier 2250 route de St-Étienne-de-Tulmont 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@lafermeduramier.fr »}]
visite guidée de la ferme : l’étable avec les petits veaux et les vaches laitières, la traite des vaches, la fabrication de fromage et l’affinage. Dégustation des fromages de la ferme
DR
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