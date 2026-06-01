Journée découverte Montauban, CEFEL, Montauban

Journée découverte Montauban Vendredi 5 juin, 09h30 CEFEL Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:30:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

À travers la visite de l’exploitation, les participants pourront appréhender le cheminement des produits, de la graine jusqu’à leur assiette.

Des ateliers pédagogiques, des activités ludiques et des quiz interactifs seront proposés afin de favoriser l’apprentissage par l’expérience, susciter la curiosité et encourager les échanges avec les professionnels présents sur site.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de sensibilisation à l’alimentation, aux circuits de production et aux perspectives professionnelles offertes par le secteur agricole.

A l’issue de cette rencontre, un repas leur sera offert

CEFEL 49 chemin des Rives 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie

Visite d’une exploitation et ateliers pédagogiques