Fermes en Fête – La Paillote, La Paillote, Montauban
Fermes en Fête – La Paillote, La Paillote, Montauban samedi 6 juin 2026.
Fermes en Fête – La Paillote Samedi 6 juin, 09h00 La Paillote Tarn-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
La Paillote 691 chemin de Foulquié 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lionel.chalain@hotmail.fr »}]
Petit déjeuner offert, démonstration d’extraction du miel de nos ruches, vente des fruits de saison, foodtruck «Lou regalou», marché d’artisans et producteurs
DR
À voir aussi à Montauban (Tarn-et-Garonne)
- Les entreprises de Montauban recrutent Montauban Montauban 2 juin 2026
- Journée découverte Montauban, CEFEL, Montauban 5 juin 2026
- Place à l’Agri, Au coeur du marché des producteurs Montauban, Montauban 6 juin 2026
- Atelier Couture & soi Atelier Fairy Factory Montauban 6 juin 2026
- Fermes en Fête – La Ferme Du Ramier, La Ferme Du Ramier, Montauban 6 juin 2026