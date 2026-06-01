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Fermes en Fête – La Paillote, La Paillote, Montauban

Fermes en Fête – La Paillote, La Paillote, Montauban

Fermes en Fête – La Paillote, La Paillote, Montauban samedi 6 juin 2026.

Lieu : La Paillote

Adresse : 691 chemin de Foulquié 82000 Montauban

Ville : 82000 Montauban

Département : Tarn-et-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Fermes en Fête – La Paillote Samedi 6 juin, 09h00 La Paillote Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

La Paillote 691 chemin de Foulquié 82000 Montauban Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « lionel.chalain@hotmail.fr »}]
Petit déjeuner offert, démonstration d’extraction du miel de nos ruches, vente des fruits de saison, foodtruck «Lou regalou», marché d’artisans et producteurs

DR

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