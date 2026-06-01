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Place à l’Agri, Au coeur du marché des producteurs Montauban, Montauban

Place à l’Agri, Au coeur du marché des producteurs Montauban, Montauban

Place à l’Agri, Au coeur du marché des producteurs Montauban, Montauban samedi 6 juin 2026.

Lieu : Au coeur du marché des producteurs Montauban

Adresse : allée de l'empereur 82000 Montauban

Ville : 82000 Montauban

Département : Tarn-et-Garonne

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Place à l’Agri Samedi 6 juin, 08h30 Au coeur du marché des producteurs Montauban Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Jeux quizz ateliers, photos…. des animations autour des métiers de l’agriculture avec des restaurateurs pour dégustations de produits locaux

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Découverte des métiers de l’agriculture à travers des jeux, des animations, au coeur du marché des producteurs

DR

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