Place à l’Agri, Au coeur du marché des producteurs Montauban, Montauban
Place à l’Agri, Au coeur du marché des producteurs Montauban, Montauban samedi 6 juin 2026.
Place à l’Agri Samedi 6 juin, 08h30 Au coeur du marché des producteurs Montauban Tarn-et-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T08:30:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Jeux quizz ateliers, photos…. des animations autour des métiers de l’agriculture avec des restaurateurs pour dégustations de produits locaux
Au coeur du marché des producteurs Montauban allée de l’empereur 82000 Montauban Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « anefa82@anefa.org »}]
Découverte des métiers de l’agriculture à travers des jeux, des animations, au coeur du marché des producteurs
DR
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