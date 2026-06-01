Fermes en Fête le 6&7 juin au MAS PEYRE à Saint-Paul-de-Fenouillet, 39 AV DU GENERAL DE GAULLE, 66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET, Saint-Paul-de-Fenouillet

Fermes en Fête le 6&7 juin au MAS PEYRE à Saint-Paul-de-Fenouillet 6 et 7 juin 39 AV DU GENERAL DE GAULLE, 66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET Pyrénées-Orientales

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

La famille Bourrel vous accueille sur leur domaine viticole, le MAS PEYRE, dans un cadre d’exception au pied des Corbières à Saint-Paul-de-Fenouillet, le samedi et le dimanche du week-end des Fermes en Fête du réseau Bienvenue à la Ferme !

Les produits de la ferme : vins, maraîchage

Ferme Auberge

➡️ AU PROGRAMME :

Samedi 6 juin & dimanche 7 juin de 10h – 18h30

Balade ludique (4,5km) dans nos vignes en autonomie avec questionnaire et plan pour découvrir notre terroir et notre métier de vignerons puis dégustation (prévoir 1h30 à 2h).

Dernier départ à 16h30.

12h00 : Repas fermier avec produits du terroir au restaurant de la ferme – sur réservation

Adresse :

39 AV DU GENERAL DE GAULLE RD117

66220 ST-PAUL-DE-FENOUILLET

Contact : 06 18 70 62 24

Un moment convivial, gourmand et enrichissant, à partager en famille ou entre amis !

VOIR LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DES 16 FERMES

39 AV DU GENERAL DE GAULLE, 66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET 66220 SAINT-PAUL-DE-FENOUILLET Saint-Paul-de-Fenouillet 66220 Pyrénées-Orientales Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 70 62 24 »}] [{« link »: « https://opusv2-prod.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/267_chambre_dagriculture_-_pyrenees-orientales/FICHIERS/DOCUMENTS_TELECHARGEMENTS/ALIMENTATION___CIRCUITS_DE_PROXIMITE/ACTIVITES_FERMES_EN_FETE_2026.pdf »}]

Venez vivre des moments inoubliables lors des portes ouvertes de la ferme ! portes ouvertes fermes bienvenue à la ferme

Mas Peyre – Chambre agriculture 66