Fermes en Fête – L’escargot Commingeois, L’Escargot Commingeois, Saint-Bertrand-de-Comminges

Fermes en Fête – L’escargot Commingeois 6 et 7 juin L’Escargot Commingeois Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

L’élevage d’escargots, voilà un métier et un type d’exploitation agricole originale ! Chez l’Escargot Commingeois, nous élevons des escargots

Petits et Gros Gris dans le but de les transformer sous différentes recettes et

créations originales. Horaires des visites : 10h / 11h30 / 14h / 16h.

Visite et discussion autour des parcs à escargots en plein air. Présentation des produits et dégustation. Petite restauration à base d’escargots le midi.

L’Escargot Commingeois 185 chemin d’Escaliron 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0768533854 »}, {« type »: « email », « value »: « brianperrier@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100083009783273 »}]

Visite à la ferme : L’escargot Commingeois, élevage et transformation d’escargots. escargots héliciculture

Maxime Daviron