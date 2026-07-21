Feryel Atek Exposition de peinture Mont-Saint-Aignan
mercredi 4 novembre 2026 · Mont-Saint-Aignan
Informations pratiques
Mont-Saint-Aignan
Feryel Atek Exposition de peinture
1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-04 13:30:00
fin : 2026-11-21 17:30:00
Date(s) :
2026-11-04
Avec Awal — la parole en tamazight — Feryel Atek nous invite à entrer dans un univers où peinture, mémoire et récit se rencontrent.
Entre grands formats immersifs et dessins plus intimes, ses œuvres ouvrent des espaces sensibles habités par des traces, des mythes et des imaginaires qui dialoguent à travers le temps.
Nourri de ses héritages amazighs et de réflexions décoloniales, son travail fait de l’art un lieu de transformation, de transmission et de réappropriation des récits.
Présentée dans le cadre du festival Chants d’Elles, cette exposition célèbre la puissance des voix, des mémoires et des liens qui nous relient aux autres comme à nous-mêmes. .
1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie
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English : Feryel Atek Exposition de peinture
L’événement Feryel Atek Exposition de peinture Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité
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