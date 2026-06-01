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Fest Al Leger Port départemental Lannion

Fest Al Leger Port départemental Lannion samedi 27 juin 2026.

Lieu : Port départemental

Adresse : Loguivy-lès-lannion

Ville : 22300 Lannion

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Lannion

Fest Al Leger

Port départemental Loguivy-lès-lannion Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Avec Breudeur ar Braz, Envel & Mawgann, Habask, Lusk, Brendan CORRE, Yannick DABO   .

Port départemental Loguivy-lès-lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Fest Al Leger Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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