Fest Al Leger Port départemental Lannion
Fest Al Leger Port départemental Lannion samedi 27 juin 2026.
Lannion
Fest Al Leger
Port départemental Loguivy-lès-lannion Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Avec Breudeur ar Braz, Envel & Mawgann, Habask, Lusk, Brendan CORRE, Yannick DABO .
Port départemental Loguivy-lès-lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Fest Al Leger Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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