Fest Al Leger Port départemental Lannion

Lannion

Fest Al Leger

Port départemental Loguivy-lès-lannion Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Avec Breudeur ar Braz, Envel & Mawgann, Habask, Lusk, Brendan CORRE, Yannick DABO .

Port départemental Loguivy-lès-lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Fest Al Leger Lannion a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose