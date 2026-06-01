Fest-deiz de l’ACB44, Esplanade Jacques Demy, 24 quai de la Fosse, 44000 Nantes, Nantes

Fest-deiz de l’ACB44 Dimanche 21 juin, 14h30 Esplanade Jacques Demy, 24 quai de la Fosse, 44000 Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T19:00:00+02:00

Comme chaque année, l’Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique organise une fest-deiz à l’occasion de la Fête de la musique.

Cette année, le public pourra découvrir les duo Blain/Salaün et Biéri/Gautier, le Bagad d’Orvault mais également les éléèves de la section traditionnelle du Conservatoire de Nantes.

Un événement convivial et gratuit !

Esplanade Jacques Demy, 24 quai de la Fosse, 44000 Nantes 24 quai de la Fosse, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Comme chaque année, l’Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique organise une fest-deiz à l’occasion de la Fête de la musique.

©Alixia Thuau – ACB44