Fest Deiz du pont au Keltia Pub Le Keltia Landerneau
Fest Deiz du pont au Keltia Pub Le Keltia Landerneau dimanche 24 mai 2026.
Landerneau
Fest Deiz du pont au Keltia
Pub Le Keltia 11 Rue du Pont Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 16:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Voici le retour des Fest Deiz du pont !
Les beaux jours reviennent, synonyme d’ambiance de fête sur le pont !
Plijadur ‘vo !!
BAGADIG Bro LANDERNE
QUERE-LE PAPE
AL LANN-AR WERN
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, organisé par Ti Ar Vro et le Pub le Keltia. .
Pub Le Keltia 11 Rue du Pont Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 33 62 75 15
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English : Fest Deiz du pont au Keltia
L’événement Fest Deiz du pont au Keltia Landerneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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