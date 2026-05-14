Fest Deiz du pont au Keltia Pub Le Keltia Landerneau

Landerneau

Fest Deiz du pont au Keltia

Pub Le Keltia 11 Rue du Pont Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Voici le retour des Fest Deiz du pont !

Les beaux jours reviennent, synonyme d’ambiance de fête sur le pont !

Plijadur ‘vo !!

BAGADIG Bro LANDERNE

QUERE-LE PAPE

AL LANN-AR WERN

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, organisé par Ti Ar Vro et le Pub le Keltia. .

Pub Le Keltia 11 Rue du Pont Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 33 62 75 15

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English : Fest Deiz du pont au Keltia

L’événement Fest Deiz du pont au Keltia Landerneau a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LANDERNEAU DAOULAS