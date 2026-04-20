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Fest-Deiz Ha Noz à Pornic Pornic

Fest-Deiz Ha Noz à Pornic Pornic samedi 2 mai 2026.

Adresse : Esplanade de la Ria

Ville : 44210 Pornic

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Pornic

Fest-Deiz Ha Noz à Pornic

Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02 23:30:00

Date(s) :
2026-05-02

 Fest-Deiz Ha Noz proposé par le Cercle celtique de Pornic. Une soirée 100% bretonne.
Danse, culture, musique et traditions bretonnes. Faites résonner la danse et la fête !
    .

Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 29 01 47 41  cercleceltiquepornic@kmel.bzh

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English :

Fest-Deiz Ha Noz proposed by the Cercle Celtique de Pornic. A 100% Breton evening.

L’événement Fest-Deiz Ha Noz à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-04-16 par I_OT Pornic

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