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Fest Deiz Plumelin

Fest Deiz Plumelin dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes Léon Le Tutour

Ville : 56500 Plumelin

Département : Morbihan

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Plumelin

Fest Deiz

Salle des fêtes Léon Le Tutour Plumelin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Les Gaillards d’avant vous invitent à danser ! ils reçoivent Kastelodenn, avec la participation de Gilles et Gwen. A 14h30, 7€ sur place, prévente à 6€. Boissons et gâteaux vendus sur place.   .

Salle des fêtes Léon Le Tutour Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 6 52 08 55 27 

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English :

L’événement Fest Deiz Plumelin a été mis à jour le 2026-04-24 par Destination Brocéliande CRTBretagne_

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