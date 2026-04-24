Plumelin

Fest Deiz

Salle des fêtes Léon Le Tutour Plumelin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Les Gaillards d’avant vous invitent à danser ! ils reçoivent Kastelodenn, avec la participation de Gilles et Gwen. A 14h30, 7€ sur place, prévente à 6€. Boissons et gâteaux vendus sur place. .

Salle des fêtes Léon Le Tutour Plumelin 56500 Morbihan Bretagne +33 6 52 08 55 27

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English :

L’événement Fest Deiz Plumelin a été mis à jour le 2026-04-24 par Destination Brocéliande CRTBretagne_