Fest deizh, Base de loisirs, Saint-M’Hervé

Fest deizh Dimanche 24 mai, 18h00 Base de loisirs Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T18:00:00+02:00 – 2026-05-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T18:00:00+02:00 – 2026-05-24T20:00:00+02:00

10 jours pour fêter la Bretagne sous toutes ses formes !

La direction de la culture de Vitré Communauté vous propose des animations en lien avec la Bretagne et la cuisine bretonne dans les communes de l’Agglomération (Argentré-du-Plessis, La Guerche-de-Bretagne, Louvigné-de-Bais, Marpiré, Montreuil-sous-Pérouse, Saint-Didier, Saint-Germain-du-Pinel, Saint-M’Hervé et Vitré).

Fest deizh

Les cultures gallèses (Haute-Bretagne) et cajun (Louisiane) rythmeront la fin de journée et clôtureront cette Fête de la Bretagne. Convivialité et bonne humeur au bord du lac, avis aux amateurs de danse !

Rendez-vous dimanche 24 mai de 18h à 20h à la base de loisirs de la Haute-Vilaine (La ville cuite, 35500 Saint-M’Hervé).

Infos pratiques : tout public – Entrée libre – Restauration sur place.

Retrouvez le programme détaillé : https://www.calameo.com/vitre-communaute/read/004683214c24b1d6d024f

Cet évènement est soutenu par la Région Bretagne.

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Venez écouter Jeanne Lemoine, chanteuse et accordéoniste, et Cyril Couchoux, chanteur et banjoïste. musique fest deizh

Fête de la Bretagne