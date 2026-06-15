Fest-Noz de Galeten’n’Kafé Place de l’église Maen Roch

Maen Roch

Fest-Noz de Galeten’n’Kafé

Place de l’église 1 Rue Pasteur Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 22:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez fêter les grandes vacances avec nous sur la place de l’église de Saint-Brice-en-Coglès !

Deux groupes de musique bretonne vous feront danser et festoyer Lutig (duo) à 19H30 et Denelezh à 20h30. .

Place de l’église 1 Rue Pasteur Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 81 31 59 48

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English :

L’événement Fest-Noz de Galeten’n’Kafé Maen Roch a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne