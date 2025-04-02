Fest Noz La Bernerie-en-Retz
Fest Noz La Bernerie-en-Retz jeudi 20 août 2026.
La Bernerie-en-Retz
Fest Noz
Les Halles La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Venez participer, danser, chanter, dans une ambiance conviviale pour le Fest Noz à la Bernerie-en-Retz.
Un Fest Noz sous le signe de l’énergie envoutante de la musique celtique avec …
Au Gré du Vent
Depuis 2013, ce groupe de six musiciens et chanteurs fait vibrer festoù-noz et bals bretons avec un répertoire éclectique. Entre danses du Léon, du pays de Vannes, gavottes et plinn, leur musique à danser s’ouvre aussi aux influences écossaises et irlandaises. Avec la présence d’un moniteur de danse, le groupe peut également initier le public pour des moments conviviaux et participatifs.
Duo Car et Ment
Originaire du Pays de Fougères, ce duo complice réunit deux jeunes musiciens animés par le plaisir de jouer et de faire danser. À la bombarde et à l’accordéon, ils proposent un répertoire traditionnel de Haute-Bretagne, revisité avec énergie et bonne humeur.
Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .
Les Halles La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire kerradan.dansou@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and join in the fun, dancing and singing at the Fest Noz in La Bernerie-en-Retz.
L’événement Fest Noz La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-15 par I_OT Pornic
À voir aussi à La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique)
- Atelier d’écriture créative Bibliothèque Olympe de Gouges La Bernerie-en-Retz 21 mai 2026
- Atelier généalogie Rue du clôs du Pin La Bernerie-en-Retz 22 mai 2026
- Portes ouvertes du club de voile La Bernerie-en-Retz 23 mai 2026
- Conte spécial petits lecteurs du mercredi La Bernerie-en-Retz 3 juin 2026
- Atelier bien-être gratuit La Bernerie-en-Retz 3 juin 2026