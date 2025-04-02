La Bernerie-en-Retz

Fest Noz

Les Halles La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Venez participer, danser, chanter, dans une ambiance conviviale pour le Fest Noz à la Bernerie-en-Retz.

Un Fest Noz sous le signe de l’énergie envoutante de la musique celtique avec …

Au Gré du Vent

Depuis 2013, ce groupe de six musiciens et chanteurs fait vibrer festoù-noz et bals bretons avec un répertoire éclectique. Entre danses du Léon, du pays de Vannes, gavottes et plinn, leur musique à danser s’ouvre aussi aux influences écossaises et irlandaises. Avec la présence d’un moniteur de danse, le groupe peut également initier le public pour des moments conviviaux et participatifs.

Duo Car et Ment

Originaire du Pays de Fougères, ce duo complice réunit deux jeunes musiciens animés par le plaisir de jouer et de faire danser. À la bombarde et à l’accordéon, ils proposent un répertoire traditionnel de Haute-Bretagne, revisité avec énergie et bonne humeur.

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

Les Halles La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire kerradan.dansou@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and join in the fun, dancing and singing at the Fest Noz in La Bernerie-en-Retz.

L’événement Fest Noz La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-15 par I_OT Pornic