Fest-Noz & repas Rue de Beg ar Vilin Plougrescant
jeudi 30 juillet 2026 · Rue de Beg ar Vilin · Plougrescant
Informations pratiques
Plougrescant
Fest-Noz & repas
Rue de Beg ar Vilin Beg Vilin Plougrescant Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:15:00
fin : 2026-07-30 21:30:00
Date(s) :
2026-07-30
L’ile aux Huitre bBar à huitres, situé au cœur de la zone ostréicole de Beg-Vilin organise un grand fest-noz, avec une initiation à la danse pour ceux qui le souhaitent.
Un grand espace restauration est prévu, face à la mer. Venez danser, mangez et écouter de la musique . .
Rue de Beg ar Vilin Beg Vilin Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 81 00 32
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English :
L’événement Fest-Noz & repas Plougrescant a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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