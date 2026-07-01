Fest-Noz & repas Rue de Beg ar Vilin Plougrescant

Informations pratiques

Plougrescant

Fest-Noz & repas

Rue de Beg ar Vilin Beg Vilin Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:15:00

fin : 2026-07-30 21:30:00

Date(s) :

2026-07-30

L’ile aux Huitre bBar à huitres, situé au cœur de la zone ostréicole de Beg-Vilin organise un grand fest-noz, avec une initiation à la danse pour ceux qui le souhaitent.

Un grand espace restauration est prévu, face à la mer. Venez danser, mangez et écouter de la musique . .

Rue de Beg ar Vilin Beg Vilin Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 78 81 00 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fest-Noz & repas Plougrescant a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose