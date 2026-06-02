Saint-Laurent-de-la-Salanque

FESTA D’AQUI

Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 01:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Tous ensemble, la Catalanité!

.

Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Catalanity together!

L’événement FESTA D’AQUI Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME