FESTA D’AQUI Saint-Laurent-de-la-Salanque
FESTA D’AQUI Saint-Laurent-de-la-Salanque samedi 22 août 2026.
Saint-Laurent-de-la-Salanque
FESTA D’AQUI
Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22 01:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Tous ensemble, la Catalanité!
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Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30
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English :
Catalanity together!
L’événement FESTA D’AQUI Saint-Laurent-de-la-Salanque a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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