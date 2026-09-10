Festa di Sensi i stradi di u sali/les routes du sel, Place de la mairie quartier Teghja 20140 Argiusta-Moriccio, Argiusta-Moriccio

Informations pratiques

Festa di Sensi i stradi di u sali/les routes du sel 19 et 20 septembre Place de la mairie quartier Teghja 20140 Argiusta-Moriccio Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À Festa di I Sensi débute par une conférence suivie par des démonstrations culinaires au cœur d’un marché de producteurs où vous trouverez les principaux produits de l’agriculture Corse ainsi que que l’artisanat local.

Des expositions de vieux outils ainsi que sur les routes du sel sont à votre disposition, tout comme la calèche tractée par un cheval qui vous permettra de visiter le patrimoine bâti des différents quartiers du village.

Enfin des ateliers sur les anciens instruments de musique, et sur les herbes comestibles seront organisés.

Vous pourrez vous restaurer et vous désaltérer en finissant par une conférence suivie concert de musique traditionnelle.

Place de la mairie quartier Teghja 20140 Argiusta-Moriccio Argiusta-Moriccio Argiusta-Moriccio 20140 Corse-du-Sud Corse 0603420079 https://festa-di-i-sensi.com/ https://www.arghjusta-muricciu.corsica Notre Festa di I Sensi fêtera ses 10 ans avec des conférences, des dégustations culinaires, un marché des producteurs,des visites guidées à la découverte du village pour toutes les générations de 7 à 77 ans.

Le thème de cette est : Lesroutes du sel en Corse en Bretagne et dans les alpes maritimes. Des parking le long de la route et une navette gratuite ainsi qu’une calèche tirée par un cheval.

À Festa di I Sensi débute par une conférence suivie par des démonstrations culinaires au cœur d’un marché de producteurs où vous trouverez les principaux produits de l’agriculture Corse ainsi que que…

©Yann Castlan