Brive-la-Gaillarde

FESTHEA au Théâtre de la grange: Je préférerais mieux pas

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

La pièce parle du Vivre ensemble dans un monde qui s’enferme dans l’inquiétude. Des personnages qui résistent en bégayant je préfèrerais mieux pas . 6 scènettes Altruisme, Compassion, folie, pouvoir, peur et désespoir.

A 21h. .

12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr

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English : FESTHEA au Théâtre de la grange: Je préférerais mieux pas

L’événement FESTHEA au Théâtre de la grange: Je préférerais mieux pas Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-11 par Brive Tourisme