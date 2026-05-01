FESTHEA au Théâtre de la grange: Je préférerais mieux pas Brive-la-Gaillarde
FESTHEA au Théâtre de la grange: Je préférerais mieux pas Brive-la-Gaillarde samedi 23 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
FESTHEA au Théâtre de la grange: Je préférerais mieux pas
12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
La pièce parle du Vivre ensemble dans un monde qui s’enferme dans l’inquiétude. Des personnages qui résistent en bégayant je préfèrerais mieux pas . 6 scènettes Altruisme, Compassion, folie, pouvoir, peur et désespoir.
A 21h. .
12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr
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English : FESTHEA au Théâtre de la grange: Je préférerais mieux pas
L’événement FESTHEA au Théâtre de la grange: Je préférerais mieux pas Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-11 par Brive Tourisme
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