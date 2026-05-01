FESTHEA au Théâtre de la grange: La force du coquelicot Brive-la-Gaillarde
FESTHEA au Théâtre de la grange: La force du coquelicot Brive-la-Gaillarde samedi 23 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
FESTHEA au Théâtre de la grange: La force du coquelicot
12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Elle croyait que son histoire était finie, lui pensait avoir oublié comment aimer. Jusqu’à ce que leurs chemins se croisent et que la vie reprenne ses droits. Comme un coquelicot fragile mais indomptable qui perce le béton, cette pièce raconte la renaissance improbable d’une mère et d’un homme qui osent, contre toute attente, redevenir heureux. Entre rires et émotions, découvrez comment deux cœurs un peu brisés apprennent à nouveau à battre, prouvant qu’il n’est jamais trop tard pour fleurir à nouveau.
A 17h. .
12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr
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English : FESTHEA au Théâtre de la grange: La force du coquelicot
L’événement FESTHEA au Théâtre de la grange: La force du coquelicot Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-11 par Brive Tourisme
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