FESTHEA au Théâtre de la grange: Le Dieu du carnage Brive-la-Gaillarde
FESTHEA au Théâtre de la grange: Le Dieu du carnage Brive-la-Gaillarde dimanche 24 mai 2026.
Brive-la-Gaillarde
FESTHEA au Théâtre de la grange: Le Dieu du carnage
12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Deux parents, un salon chic, une dispute d’enfants à régler la recette parfaite pour une après-midi paisible. Sauf que la politesse est un fragile vernis. Au fil des verres et des accusations, ce qui devait être une rencontre raisonnable se transforme en un champ de bataille psychologique où les verres se brisent, les insultes fusent et la civilisation s’effondre couche par couche. Une satire cinglante sur l’hypocrisie sociale, la parentalité et la violence qui sommeille sous nos apparences polies. Une pièce qui vous fera rire de nos propres travers tout en vous laissant avec une question inconfortable jusqu’où iriez-vous pour défendre votre enfant ?
A 17h. .
12 rue René Glangeaud Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 97 99 theatredelagrange@wanadoo.fr
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English : FESTHEA au Théâtre de la grange: Le Dieu du carnage
L’événement FESTHEA au Théâtre de la grange: Le Dieu du carnage Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-05-11 par Brive Tourisme
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