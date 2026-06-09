Festi’ Cheval #5 Rte de Bordeaux Pau

Pau

Festi’ Cheval #5

Rte de Bordeaux Domaine de Sers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Les 4 et 5 juillet prochains, venez vivre un week-end 100 % équestre, festif et convivial au magnifique Domaine de Sers à Pau.

​Que vous soyez passionné d’équitation, en famille ou simplement curieux, cet événement est fait pour vous. Petits, grands, entre amis… on vous attend nombreux !

​​Marché local et artisanal Une cinquantaine de stands présents au cœur de l’événement pour vous proposer de très bons produits (bijoux, objets en bois, en cuir, vêtements bébé, cosmétiques, etc.).

Pour les enfants Des balades à poney 100% gratuites, un grand jeu de piste et un stand de maquillage.

Espace Découverte & Initiation Pour les personnes ne pouvant pas monter à cheval mais qui souhaitent tout de même découvrir l’équitation. Un espace dédié pour partager un moment privilégié avec les chevaux.

Côté Sport Venez encourager nos 500 cavaliers ! .

Rte de Bordeaux Domaine de Sers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine secretariat.cde64@cde.ffe.com

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English : Festi’ Cheval #5

L’événement Festi’ Cheval #5 Pau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pau