Festi Familles à Arsac Plaine des sports d’Arsac Arsac
samedi 19 septembre 2026 · Plaine des sports d'Arsac · Arsac
Informations pratiques
Arsac
Festi Familles à Arsac
Plaine des sports d’Arsac Allée de Soubeyran Arsac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Bloquez votre après-midi ! Le samedi 19 septembre 2026, la Communauté de Communes Médoc Estuaire vous invite à la 6e édition du Festi’Familles, le Festival petite enfance, enfance et jeunesse. Rendez-vous à la plaine des sports d’Arsac de 15h à 19h.
Cette année, l’événement vibre au rythme du sport et du mouvement avec un programme XXL adapté à tous les âges. .
Plaine des sports d’Arsac Allée de Soubeyran Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Festi Familles à Arsac
L’événement Festi Familles à Arsac Arsac a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme
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