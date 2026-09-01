Festi Familles à Arsac Plaine des sports d’Arsac Arsac

Informations pratiques

Arsac

Festi Familles à Arsac

Plaine des sports d’Arsac Allée de Soubeyran Arsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Bloquez votre après-midi ! Le samedi 19 septembre 2026, la Communauté de Communes Médoc Estuaire vous invite à la 6e édition du Festi’Familles, le Festival petite enfance, enfance et jeunesse. Rendez-vous à la plaine des sports d’Arsac de 15h à 19h.

Cette année, l’événement vibre au rythme du sport et du mouvement avec un programme XXL adapté à tous les âges. .

Plaine des sports d’Arsac Allée de Soubeyran Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Festi Familles à Arsac

L’événement Festi Familles à Arsac Arsac a été mis à jour le 2026-08-14 par Margaux Médoc Tourisme