Informations pratiques

Rodelle

Festi Rando De cazelle en cazelle à Rodelle

Rodelle Aveyron

Tarif : – – EUR

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Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Partez sur les sentiers du causse de Lanhac pour admirer ses magnifiques cazelles restaurées.

En compagnie des membres de l’association, découvrez l’histoire et les secrets de fabrication de ces édifices en pierre sèche, emblèmes incontournables du Causse Comtal !

. Date et heure Jeudi 30 juillet à 9h

. Lieu de départ de la randonnée Rodelle (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Facile Distance totale 7,5 km Dénivelé 15 m Durée approximative totale 3h

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Nous ne pouvons pas accueillir les chiens sur cette randonnée. Merci de votre compréhension

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 0 .

Rodelle 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 10 63 accueil@terresdaveyron.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Set out on the trails of the Lanhac plateau to admire its magnificent restored cazelles.

L’événement Festi Rando De cazelle en cazelle à Rodelle Rodelle a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)