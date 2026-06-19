Rodelle

Tataki Zomé, impressions végétales ENS Rodelle

rue des Angles Rodelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Vous êtes invité.es à vous essayer à cette technique qui procure beaucoup de satisfaction lorsque l’on voit apparaître les empreintes des végétaux se dessiner grâce à leurs sucs et couleurs vives. Emerveillement assuré !

Les termes Tataki Zomé sont issus du japonais marteler et teindre . Ils représentent un procédé de martelage de végétaux, consistant à révéler leur empreinte sur un tissu ou un papier.

C’est donc sur le site naturel de Rodelle que vous êtes invité.es à vous essayer à cette technique qui procure beaucoup de satisfaction lorsque l’on voit apparaître les empreintes des végétaux se dessiner toutes en finesse grâce à leurs sucs et couleurs vives. Emerveillements assurés ! Chaque participant.e repart avec un échantillon de tissu ou papier.

Les plantes utilisées pour ce procédé sont des plantes très communes et la récolte se fait avec parcimonie et respect du milieu.

Durée de la sortie 2h

Tout public, inscription obligatoire (12 personnes max) .

rue des Angles Rodelle 12340 Aveyron Occitanie

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English :

You’re invited to try your hand at this technique, which is so satisfying when you see the imprints of the plants take shape thanks to their juices and bright colors. You’ll be amazed!

L’événement Tataki Zomé, impressions végétales ENS Rodelle Rodelle a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)