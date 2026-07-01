Informations pratiques

Estaing

Festi Rando Les côteaux médiévaux d’Estaing

Estaing Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif enfant

Enfant de 6 à 17 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Découvrez les paysages d’Estaing lors d’une randonnée. À l’arrivée, plongez dans l’histoire en visitant son célèbre château et terminez la journée en beauté avec une dégustation de vin sur la terrasse.

. Date et heure Dimanche 26 juillet à 15h30

. Lieu de départ de la randonnée Estaing (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Moyen Distance totale 9 km Dénivelé 260 m Durée approximative totale (randonnée + activité) 5h

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Les chiens sont admis (tenus en laisse)

. Prévoir eau + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 6 .

Estaing 12190 Aveyron Occitanie

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English :

Discover the landscapes of Estaing on a hike. When you arrive, immerse yourself in history by visiting its famous castle, and end the day on a high note with a wine tasting on the terrace.

L’événement Festi Rando Les côteaux médiévaux d’Estaing Estaing a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)