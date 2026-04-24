Festibière | 8ème édition Complexe Paul Bourzac Aubière

Aubière

Festibière | 8ème édition

Complexe Paul Bourzac Avenue Charles-de-Gaulle Aubière Puy-de-Dôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

+ 1 verre sérigraphié

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

Rendez-vous incontournable des amateurs de bonnes bières artisanales. Venez déguster et vous divertir lors de la 8e édition du Festibière. Les artisans d’ici et d’ailleurs en France vous attendent pour partager leur histoire et leur passion.

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Complexe Paul Bourzac Avenue Charles-de-Gaulle Aubière 63170 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes maryse.festibiere63@gmail.com

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English :

A not-to-be-missed event for lovers of fine craft beers. Come taste and enjoy yourself at the 8th edition of the Festibière. Artisans from here and elsewhere in France await you to share their stories and their passion.

L’événement Festibière | 8ème édition Aubière a été mis à jour le 2026-04-24 par Clermont Auvergne Volcans