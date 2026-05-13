Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Cinéma Pathé Aubière Aubière

Aubière

Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3

Cinéma Pathé Aubière Avenue Lavoisier Aubière Puy-de-Dôme

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 20:00:00

fin : 2026-06-02 22:45:00

Date(s) :

2026-06-02

La Saison 3 du festival du film de rando Histoires & Crapahutes arrive au printemps 2026 !

Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes.

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Cinéma Pathé Aubière Avenue Lavoisier Aubière 63170 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com

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English :

Season 3 of the Histoires & Crapahutes hiking film festival arrives in spring 2026!

It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories.

L’événement Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Aubière a été mis à jour le 2026-05-13 par Clermont Auvergne Volcans