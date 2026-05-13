Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Cinéma Pathé Aubière Aubière
Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Cinéma Pathé Aubière Aubière mardi 2 juin 2026.
Aubière
Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3
Cinéma Pathé Aubière Avenue Lavoisier Aubière Puy-de-Dôme
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:00:00
fin : 2026-06-02 22:45:00
Date(s) :
2026-06-02
La Saison 3 du festival du film de rando Histoires & Crapahutes arrive au printemps 2026 !
Il présente des films ayant pour toile de fond la randonnée, avec des histoires inspirantes.
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Cinéma Pathé Aubière Avenue Lavoisier Aubière 63170 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 90 75 05 histoirescrapahutes@yahoo.com
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English :
Season 3 of the Histoires & Crapahutes hiking film festival arrives in spring 2026!
It features films set against the backdrop of hiking, with inspiring stories.
L’événement Festival du film de Rando Histoires & Crapahutes Saison 3 Aubière a été mis à jour le 2026-05-13 par Clermont Auvergne Volcans